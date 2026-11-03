US-Amerikaner entscheiden über Machtverhältnisse im Kongress

WASHINGTON (dpa-AFX) - Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner stimmen am Dienstag über die künftige Zusammensetzung des Parlaments in Washington ab. Bei den Midterms stehen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und gut ein Drittel der 100 Sitze im Senat zur Wahl. Bislang halten die Republikaner von US-Präsident Donald Trump eine hauchdünne Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses.

Meinungsforschern und Wahlanalysten zufolge spricht einiges dafür, dass die Demokraten unter dem Eindruck von Trumps schlechten Beliebtheitswerten gestärkt aus der Wahl hervorgehen könnten. Erste Ergebnisse werden nach mitteleuropäischer Zeit in der Nacht zu Mittwoch erwartet. Wann feststeht, wer künftig die Mehrheit in den beiden Kammern hält, ist unklar - dies könnte bei einem knappen Ergebnis auch mehrere Tage dauern.

Die Zwischenwahlen zwei Jahre nach Amtsantritt eines Präsidenten sind traditionell ein Stimmungstest für seine Regierung, häufig wurde die Partei des Amtsinhabers in der Vergangenheit von den Wählerinnen und Wählern abgestraft. Sollten die Republikaner die Mehrheit in einer oder beiden Kammern verlieren, würde es für Trump schwieriger werden, Gesetzesvorhaben durch das Parlament zu bringen. Seine zweite Amtszeit dauert regulär noch bis Anfang 2029./rin/DP/men



