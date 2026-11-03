CHINA kauft weiter GOLD! Barrick Mining, Desert Gold und First Majestic Silver im Check. Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Desert Gold Ventures Während der Goldpreis unter 4.000 USD gerutscht ist, machen Daten den Bullen Mut. In China wird so viel Gold gekauft, wie seit Oktober 2023 nicht mehr! Damit ist ein wichtiger Treiber …



