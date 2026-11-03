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    Palantir: Umsatz knallt 96 % hoch! Doch die Aktie fällt

    Premiere im US-Geschäft

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    Palantir übertrifft klar die Erwartungen und hebt die Prognose an. Im US-Geschäft gelingt dem KI-Spezialisten zudem eine Premiere. Dennoch fällt die Aktie nachbörslich um rund drei Prozent. Diese Zahlen stecken dahinter.

    Premiere im US-Geschäft - Palantir: Umsatz knallt 96 % hoch! Doch die Aktie fällt
    Foto: Gian Ehrenzeller - KEYSTONE

    Palantir meldet einen Umsatzrekord und erhöht die Prognose – trotzdem verliert die Aktie nach der Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal nach Börsenschluss rund drei Prozent an Wert. Dabei gelang dem KI-Spezialisten im US-Geschäft eine Premiere.

    Der Quartalsumsatz verdoppelte sich gegenüber dem Vorjahr nahezu auf 2,31 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut LSEG nur mit 2,18 Milliarden US-Dollar gerechnet. Damit überschritt Palantir erstmals die Marke von zwei Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,44 US-Dollar ebenfalls über der Schätzung von 0,41 US-Dollar. Der Nettogewinn kletterte von rund 476 Millionen auf 1,13 Milliarden US-Dollar.

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    Besonders stark wächst das Geschäft mit US-Unternehmen. Der Umsatz sprang um 148 Prozent auf 984 Millionen US-Dollar. Damit übertraf die Sparte erstmals das US-Regierungsgeschäft. Dieses wuchs um 96 Prozent auf 953 Millionen US-Dollar. Innerhalb von zwei Jahren hat sich der Umsatz mit US-Firmen somit mehr als verfünffacht. Die Unternehmen greifen zunehmend zu Palantirs Werkzeugen für künstliche Intelligenz.

    Konzernchef Alex Karp hält die Beständigkeit der Ergebnisse in der Software- und KI-Branche für beispiellos. Gegenüber CNBC betonte er zudem, dass das Geschäft ohne Vertriebsmitarbeiter erfolgreich sei.

    Auch die Messlatte für das Gesamtjahr wird höher gelegt. Palantir erwartet im US-Firmengeschäft nun einen Umsatz von mehr als 3,56 Milliarden US-Dollar. Zuvor hatte die Prognose bei 3,42 Milliarden US-Dollar gelegen. Für das vierte Quartal stellt der Konzern einen Gesamtumsatz von rund 2,65 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Im Gesamtjahr 2026 sollen es etwa 8,53 Milliarden US-Dollar werden.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,13 % und einem Kurs von 178,3USD auf Nasdaq (03. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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