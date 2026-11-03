🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Trump scheitert vor Supreme Court

    Wahlstreit in Kalifornien

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Eilantrag zu Wahlzetteln in Kalifornien scheitert
    • Regierung wirft Kalifornien Stimmen für Nichtbürger vor
    • Trump schürt weiter unbelegte Zweifel an US-Wahlen
    Wahlstreit in Kalifornien - Trump scheitert vor Supreme Court
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trumps Regierung hat in einem Rechtsstreit um angeblich falsch ausgegebene Stimmzettel in Kalifornien eine Niederlage vor dem Obersten Gerichtshof kassiert. Noch während des laufenden Berufungsverfahrens wollte die Regierung vor dem Supreme Court mit einem Eilantrag erwirken, dass Kalifornien Wahlzettel von rund 20.000 angeblichen Ausländern gesondert aufbewahrt, bis deren Identität geklärt ist. Das lehnte das Gericht in Washington nun ab.

    Die Regierung wirft Kalifornien vor, Stimmzettel an Menschen ausgegeben zu haben, die im Verdacht stehen, keine US-Bürger zu sein und daher nicht stimmberechtigt zu sein. Bei Gerichten niedrigerer Instanzen war die Regierung gescheitert und zog daraufhin einen Tag vor den Wahlen zum US-Kongress, den sogenannten Midterms, vor das Oberste Gericht. Dessen Entscheidung lag bereits wenige Stunden später vor.

    An diesem Dienstag wird in den USA unter anderem über alle Sitze des Repräsentantenhauses sowie über rund ein Drittel der Sitze des Senats abgestimmt. In Kalifornien an der Westküste schneiden bei Wahlen traditionell die Demokraten sehr stark ab.

    Regierung schürt Zweifel an Integrität von Wahlen

    Die Trump-Regierung schürt immer wieder Zweifel daran, dass US-Wahlen rechtmäßig ablaufen. Trump behauptet auch weiterhin fälschlicherweise, er habe die Präsidentschaftswahl 2020 gegen den Demokraten Joe Biden gewonnen. Das ist mehrfach widerlegt.

    Trump sagte jüngst, die Wahlen in Kalifornien seien korrupt, ohne dafür Belege vorzulegen. Seiner Meinung nach soll es dort Millionen ungültige Stimmen geben - aber auch dafür legt Trump keine Beweise vor.

    Der Präsident liefert sich schon lange eine Fehde mit Kaliforniens demokratischem Gouverneur Gavin Newsom, der als möglicher Präsidentschaftskandidat der Demokraten für die Wahl 2028 gehandelt wird./jcf/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Wahlstreit in Kalifornien Trump scheitert vor Supreme Court US-Präsident Donald Trumps Regierung hat in einem Rechtsstreit um angeblich falsch ausgegebene Stimmzettel in Kalifornien eine Niederlage vor dem Obersten Gerichtshof kassiert. Noch während des laufenden Berufungsverfahrens wollte die Regierung vor …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     