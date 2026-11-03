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    Hacken russischer Warn-App war Gegenangriff

    Selenskyj

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    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj nennt den Hack einen Gegenangriff
    • Kiew wirft Russland Cyberangriffe auf Bürger vor
    • Warn-Apps verbreiteten nach Hacks falsche Meldungen
    Selenskyj - Hacken russischer Warn-App war Gegenangriff
    Foto: Siarhei - 356130783

    KIEW (dpa-AFX) - Das Hacken des russischen Warnsystems vor Luftangriffen ist nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj ein ukrainischer Gegenangriff mit gleicher Münze gewesen. "Wir reagieren nur auf ihre Angriffe", sagte Selenskyj dem US-Sender PBS. "Sie haben unser System angegriffen. Das war ein Cyberangriff", sagte er weiter. Natürlich habe sich die Ukraine dagegen gewehrt.

    Die Warn-Apps der beiden Kriegsparteien informieren ihre Bürger unter anderem über drohende Luftangriffe. Russland greife mit Cyberattacken immer wieder Ziele an, um der Zivilbevölkerung zu schaden, darunter auch ukrainische Banken oder das Rentensystem, sagte Selenskyj weiter.

    Am späten Sonntagabend war zunächst die ukrainische App "Air Alert" gehackt worden, woraufhin die Bürger unter anderem gefälschte Warnungen vor angeblichen Atomangriffen auf ihre Smartphones bekamen. Wenige Stunden später wurde am Montagmorgen die App des russischen Zivilschutzes gehackt und versandte ebenfalls falsche Warnmeldungen. Die Ukraine macht Russland für den Cyberangriff auf die eigene Warn-App verantwortlich./jbz/DP/zb






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