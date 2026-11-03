NABEP nimmt wichtigen Orinoco-Bandofen im Rahmen der fortgesetzten Produktionsoffensive wieder in Betrieb

CARACAS, Venezuela, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- North American Blue Energy Partners (NABEP) hat nach fünf Jahren einen wichtigen Ofen in seiner Anlage Zuata 2 (Petrocedeño) im Orinoco-Gürtel wieder in Betrieb genommen. Das Unternehmen erwartet, dadurch innerhalb der nächsten Wochen 8.000 bis 10.000 Barrel Öl pro Tag zusätzlich zu fördern. Über ein ganzes Jahr gerechnet sind das zwischen 2,92 Millionen und 3,65 Millionen Barrel Rohöl, die zu heutigen Preisen Hunderte von Millionen Dollar wert sind – und das aus einem einzigen Ofen.

Der Ofen, der eine der Hauptverarbeitungslinien der Anlage speist, erhitzt das in Zuata 2 geförderte extra-schwere Rohöl auf die für die nächsten Verarbeitungsstufen erforderlichen Temperaturen. Das Rohöl tritt vermischt mit Wasser aus dem Boden. Durch Erhitzen lassen sich die beiden trennen. Das ist ein wichtiger Schritt, um das Öl auf den Standard zu bringen, den es vor dem Verkauf erfüllen muss – nicht mehr als 2 % Wasser.

NABEP schloss Reparaturen, technische Inspektionen und mechanische Tests ab, bevor der Ofen am 31. Oktober wieder in Betrieb genommen wurde. Die Verarbeitungsanlage kann rund 210.000 Barrel pro Tag verarbeiten, was Zuata 2 noch Wachstumspotenzial bietet.

„Kapazitäten, die jahrelang brachlagen, kommen Venezuela dank unseres Teams im Osten wieder zugute", sagte NABEP-CEO Alejandro Betancourt. „Vor zwei Jahren produzierte unser Unternehmen etwa 18.000 Barrel pro Tag. Mit diesem Ofen können wir etwa die Hälfte dieser Menge zu unserer Gesamtproduktion beitragen. Modernisierungen wie diese beschleunigen unser Wachstum und werden vielen Venezolanern wieder Arbeit geben."

Der Neustart baut auf dem Update von NABEP vom 31. Oktober auf, in dem angekündigt wurde, dass die Bohranlagenflotte in diesem Monat auf 41 Bohranlagen anwachsen wird. Die Gesamtproduktion von NABEP erreichte am 19. Oktober 223.509 Barrel Öläquivalent pro Tag, gegenüber etwa 200.000 im August, als NABEP das Abkommen mit dem US-Außenministerium und dem US-Kriegsministerium zur deutlichen Ausweitung der Ölproduktion in Venezuela unterzeichnete. Die erste Million Barrel Öl, die mit diesem Abkommen in Verbindung standen, traf am 27. Oktober in Corpus Christi, Texas, ein.

NABEP kontrolliert die Rechte zur Vermarktung von mehr als 65 Milliarden Barrel P1-Ölreserven in Venezuela. Ziel ist es, mehr als 1 Million Barrel Öl pro Tag zu fördern, mit einem Meilenstein von 500.000 Barrel pro Tag bis Ende 2028. Das Unternehmen beschäftigt 5.000 Mitarbeiter und unterstützt 10.000 Vertragsarbeiter in Venezuela. Innerhalb von zwei Jahren konnte die Produktion von etwa 18.000 Barrel pro Tag auf mehr als 200.000 Barrel pro Tag gesteigert werden, finanziert durch Investitionen in Höhe von rund einer Milliarde Dollar aus eigener Tasche.

Über North American Blue Energy Partners

North American Blue Energy Partners (NABEP) ist ein unabhängiges Erdölexplorations- und -produktionsunternehmen, das in Nord- und Lateinamerika tätig ist und Niederlassungen in Caracas, Maracaibo und Lechería unterhält. NABEP engagiert sich für die verantwortungsvolle Entwicklung von Energieressourcen, die Sicherheit seiner Mitarbeiter und den Wohlstand der Gemeinden, in denen es tätig ist. www.nabep.net

Pressekontakt: press@nabep.com

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