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    Bajaj Mobility knackt Umsatzmilliarde – Q3-EBIT steigt auf 11,3 Mio. Euro

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    Mit kräftigem Umsatzwachstum und schwarzen Zahlen nimmt der Motorradkonzern wieder Fahrt auf. Nun rücken Profitabilität, Cashflow und schlanke Lager in den Fokus.

    Bajaj Mobility knackt Umsatzmilliarde – Q3-EBIT steigt auf 11,3 Mio. Euro
    Foto: eyewave - stock.adobe.com
    • Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 57 % auf 351,1 Mio. Euro; nach neun Monaten lag er bei 1.052,5 Mio. Euro.
    • Der Absatz der Marken KTM, Husqvarna und GASGAS erhöhte sich im Quartal um 51,1 % auf 47.390 Motorräder; der zugehörige Umsatz wuchs um 84 % auf 288,3 Mio. Euro.
    • Das EBITDA erreichte 40,7 Mio. Euro, die EBITDA-Marge 11,6 % – gegenüber negativen Werten im Vorjahresquartal.
    • Das EBIT verbesserte sich im dritten Quartal auf 11,3 Mio. Euro (Q3/25: −71 Mio. Euro); die EBIT-Marge betrug 3,2 %.
    • In den ersten neun Monaten wurden 136.363 Motorräder der Marken KTM, Husqvarna und GASGAS verkauft, ein Plus von 75,4 %. Einschließlich der in Indien von Bajaj verkauften Motorräder belief sich der weltweite Absatz auf 228.067 Einheiten.
    • Die weltweiten Motorradbestände blieben stabil. Für den Rest des Geschäftsjahres setzt das Unternehmen auf höhere Profitabilität, mehr Free Cashflow, Kostenoptimierung und effiziente Lagerbestände.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei PIERER Mobility ist am 03.11.2026.


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