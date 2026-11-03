🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    2.800 Soldaten aus elf Ländern bei Ukraine-Übung in Polen

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • 2.800 Soldaten aus elf Ländern üben in Polen
    • Manöver testet Friedenssicherung nach Kriegsende
    • Versorgung, Kampfjets und Minenräumung werden geübt
    2.800 Soldaten aus elf Ländern bei Ukraine-Übung in Polen
    Foto: Siarhei - 356130783

    LONDON (dpa-AFX) - Rund 2.800 Soldaten aus elf Ländern werden in Polen ab Montag am ersten Militärmanöver der "Koalition der Willigen" zur Unterstützung der Ukraine teilnehmen. Dabei solle getestet werden, wie nach dem Ende des Kriegs ein dauerhafter Frieden gesichert werden könne, teilte das britische Verteidigungsministerium in der Nacht mit.

    Großbritannien und Frankreich leiten die Übung "Koalicja 2026" (Koalition 2026), die bis zum 22. November laufen soll. Auch Deutschland beteiligt sich. Das Manöver der Ukraine-Verbündeten war bereits zuvor angekündigt worden, zunächst aber ohne genauere Details wie die Zahl der beteiligten Truppen.

    Die "Koalition der Willigen" war Anfang 2025 zur Unterstützung der Ukraine gegründet und die Bildung der multinationalen Truppe dann im Dezember bei einem Ukraine-Gipfel in Berlin beschlossen worden. Die Bundeswehr wird sich mit rund zehn Stabsoffizieren, Tankflugzeugen und Logistik beteiligen. Großbritannien will eigenen Angaben zufolge rund 300 Militärangehörige und mehrere Kampfjets entsenden.

    Logistik, Einsätze von Kampfjets und Minenräumung

    Bei dem Manöver soll britischen Angaben zufolge die Verlegung von Soldaten und der Transport von Versorgungsgütern wie Lebensmitteln und Treibstoff simuliert werden. Die eingesetzten Kampfjets sollen üben, wie sie nach der Wiederöffnung des ukrainischen Luftraums zur Sicherheit des zivilen Luftverkehrs beitragen könnten. Darüber hinaus sollen türkische Streitkräfte in Istanbul den Angaben zufolge die Räumung von Seeminen üben, um zu helfen, dass Handelsschiffe ukrainische Seehäfen wieder anlaufen können.

    Die teilnehmenden Länder sind darüber hinaus Belgien, Estland, Litauen, die Niederlande, Polen, Spanien und Schweden. Insgesamt gehören der "Koalition der Willigen" etwa 35 Staaten an. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als viereinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg./hme/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2.800 Soldaten aus elf Ländern bei Ukraine-Übung in Polen Rund 2.800 Soldaten aus elf Ländern werden in Polen ab Montag am ersten Militärmanöver der "Koalition der Willigen" zur Unterstützung der Ukraine teilnehmen. Dabei solle getestet werden, wie nach dem Ende des Kriegs ein dauerhafter Frieden gesichert …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     