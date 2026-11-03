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    Infinix eröffnet seinen ersten globalen Flagship-Concept-Store auf Bali und erweckt „Joy Tech" zum Leben

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    Aufbauend auf seiner Stärke im Bereich der Produktinnovation verbindet der Infinix Bali Flagship-Concept-Store kühnes Design, Kaffeekultur und kreative Erlebnisse, um mehr Freude, Überraschung und Entdeckungsfreude in den Alltag zu bringen – ein konkreter Schritt hin zu einer unverwechselbaren, lifestyle-orientierten und hochwertigen Technologiemarke.

    BALI, Indonesien, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Infinix hat am 31. Oktober offiziell seinen ersten globalen Flagship-Concept-Store auf Bali, Indonesien, eröffnet. Als erstes Geschäft dieses neuen Formats innerhalb des Markenportfolios der Muttergesellschaft Transsion Holdings stellt die Eröffnung einen bedeutenden Schritt in der Markenentwicklung von Infinix dar. Aufbauend auf seiner Grundlage technologischer Innovation erkundet Infinix neue Wege, um Technologie durch Design, Lifestyle und kreative Erlebnisse in den Alltag zu integrieren, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, den Verbrauchern weltweit mehr Freude, Überraschungen und bedeutungsvolle Verbindungen zu bieten.

    Infinix Flagship Concept Store

    Verankert in der „Joy Tech"-Philosophie von Infinix vereint der Flagship-Concept-Store auf Bali Technologie, Lifestyle und Kreativität zu einem neuen Einkaufserlebnis. Von den Smartphones und vernetzten Geräten von Infinix bis hin zu futuristischem Design, Kaffee und kreativen Kooperationen spiegelt der Store die Überzeugung der Marke wider, dass Technologie über technische Daten und Leistung hinausgehen sollte, um Freude zu bereiten, Neugier zu wecken und einen sinnvollen Mehrwert im Alltag zu schaffen.

    Gemeinsam bieten diese Elemente einen mutigen neuen Ansatz für den Erlebnis-Einzelhandel in der Smartphone- und Unterhaltungselektronikbranche – sie vereinen Technologie, Lifestyle und Kreativität, um einen traditionellen Verkaufsraum in einen Ort der Entdeckung, der Teilhabe und gemeinsamer Erlebnisse zu verwandeln.

    Im Inneren des Stores: Wo Technologie auf Lifestyle trifft

    Das Erlebnis beginnt bereits, bevor man den Store betritt. Mit seinem futuristischen Design, den reflektierenden Metalloberflächen und den digitalen Visualisierungen hinterlässt der Flagship-Concept-Store auf Bali einen eindrucksvollen ersten Eindruck. Eine auffällige Installation mit Roboterarmen prägt den Raum und verwandelt technologische Fantasie in ein kühnes visuelles Statement.

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    PR Newswire (dt.)
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    Infinix eröffnet seinen ersten globalen Flagship-Concept-Store auf Bali und erweckt „Joy Tech" zum Leben Aufbauend auf seiner Stärke im Bereich der Produktinnovation verbindet der Infinix Bali Flagship-Concept-Store kühnes Design, Kaffeekultur und kreative Erlebnisse, um mehr Freude, Überraschung und Entdeckungsfreude in den Alltag zu bringen – ein …
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