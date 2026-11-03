🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    2026 Global Mayors Dialogue•Ningbo soll in Zhejiang, Ostchina, stattfinden

    Xinhua Silk Road

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    PEKING, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Der 2026 Global Mayors Dialogue • Ningbo unter dem Motto „Openness and Connectivity for Shared Opportunities" findet vom 2. bis 5. November in der Hafenstadt Ningbo in der ostchinesischen Provinz Zhejiang statt.

    Fast 200 Gäste aus dem In- und Ausland, darunter Bürgermeister der internationalen Partnerstädte von Ningbo, ausländische Diplomaten in China sowie Vertreter internationaler Organisationen, werden zusammenkommen, um einen Konsens in Bezug auf Offenheit und Zusammenarbeit zu erzielen und ein neues Ökosystem der städteübergreifenden Zusammenarbeit zu fördern.

    Als einer der führenden Standorte Chinas im Bereich der Öffnung verfügt Ningbo über ein Erbe aus „alten Bibliotheken und einem Hafen, der die Welt verbindet" und spielt in China eine führende Rolle im Bereich der intelligenten Fertigung.

    Die Veranstaltung soll die Teilnehmer dazu anregen, sich auf gemeinsame Themen wie nachhaltige Entwicklung und den ökologischen Wandel zu konzentrieren, um Städten durch Austausch und gegenseitiges Lernen zu einer Wiederbelebung und einer Win-Win-Kooperation zu verhelfen.

    Nach Angaben der Veranstalter umfasst die Veranstaltung ein „1+2+3"-Programm, nämlich eine Hauptveranstaltung des Global Mayors Dialogue • Ningbo; zwei szenariobasierte Dialoge zu den Themen „Technologie als Triebkraft für den Wandel in Städten" sowie „Vernetzung und Integration von Hafenstädten"; und drei Aktivitäten zum zivilisatorischen Austausch und gegenseitigen Lernen.

    Im Rahmen der Hauptveranstaltung werden die Teilnehmer Diskussionen zu Themen wie den besonderen Stärken und der Internationalisierung der Städte, offener Zusammenarbeit und Stadtentwicklung sowie kulturellem Austausch und zwischenmenschlichen Verbindungen führen. Im Rahmen der Hauptveranstaltung wird zudem der „Ningbo-Konsens zur kooperativen Entwicklung" veröffentlicht.

    Im Rahmen der szenariobasierten Dialoge werden die Teilnehmer Robotikunternehmen, Hafengebiete und weitere Vorzeigeprojekte charakteristischer Industriezweige in Ningbo besuchen und Open-Space-Gespräche zu den Themen technologische Innovation, Stadtverwaltung, wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit der Städte sowie nachhaltige Stadtentwicklung führen.

    Bei den Aktivitäten zum kulturellen Austausch werden die Teilnehmer lokale historische und kulturelle Stadtviertel besichtigen, einzigartige Darbietungen verfolgen und Ningbos Buchsammlerkultur, Seladon-Kultur sowie das Erbe der maritimen Seidenstraße kennenlernen. 

    Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/352766.html

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-2026-global-mayors-dialogueningbo-soll-in-zhejiang-ostchina-stattfinden-302927406.html

     





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Xinhua Silk Road 2026 Global Mayors Dialogue•Ningbo soll in Zhejiang, Ostchina, stattfinden PEKING, 3. November 2026 /PRNewswire/ - Der 2026 Global Mayors Dialogue • Ningbo unter dem Motto „Openness and Connectivity for Shared Opportunities" findet vom 2. bis 5. November in der Hafenstadt Ningbo in der ostchinesischen Provinz Zhejiang …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     