2026 Global Mayors Dialogue•Ningbo soll in Zhejiang, Ostchina, stattfinden

PEKING, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Der 2026 Global Mayors Dialogue • Ningbo unter dem Motto „Openness and Connectivity for Shared Opportunities" findet vom 2. bis 5. November in der Hafenstadt Ningbo in der ostchinesischen Provinz Zhejiang statt.

Fast 200 Gäste aus dem In- und Ausland, darunter Bürgermeister der internationalen Partnerstädte von Ningbo, ausländische Diplomaten in China sowie Vertreter internationaler Organisationen, werden zusammenkommen, um einen Konsens in Bezug auf Offenheit und Zusammenarbeit zu erzielen und ein neues Ökosystem der städteübergreifenden Zusammenarbeit zu fördern.

Als einer der führenden Standorte Chinas im Bereich der Öffnung verfügt Ningbo über ein Erbe aus „alten Bibliotheken und einem Hafen, der die Welt verbindet" und spielt in China eine führende Rolle im Bereich der intelligenten Fertigung.

Die Veranstaltung soll die Teilnehmer dazu anregen, sich auf gemeinsame Themen wie nachhaltige Entwicklung und den ökologischen Wandel zu konzentrieren, um Städten durch Austausch und gegenseitiges Lernen zu einer Wiederbelebung und einer Win-Win-Kooperation zu verhelfen.

Nach Angaben der Veranstalter umfasst die Veranstaltung ein „1+2+3"-Programm, nämlich eine Hauptveranstaltung des Global Mayors Dialogue • Ningbo; zwei szenariobasierte Dialoge zu den Themen „Technologie als Triebkraft für den Wandel in Städten" sowie „Vernetzung und Integration von Hafenstädten"; und drei Aktivitäten zum zivilisatorischen Austausch und gegenseitigen Lernen.

Im Rahmen der Hauptveranstaltung werden die Teilnehmer Diskussionen zu Themen wie den besonderen Stärken und der Internationalisierung der Städte, offener Zusammenarbeit und Stadtentwicklung sowie kulturellem Austausch und zwischenmenschlichen Verbindungen führen. Im Rahmen der Hauptveranstaltung wird zudem der „Ningbo-Konsens zur kooperativen Entwicklung" veröffentlicht.

Im Rahmen der szenariobasierten Dialoge werden die Teilnehmer Robotikunternehmen, Hafengebiete und weitere Vorzeigeprojekte charakteristischer Industriezweige in Ningbo besuchen und Open-Space-Gespräche zu den Themen technologische Innovation, Stadtverwaltung, wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit der Städte sowie nachhaltige Stadtentwicklung führen.

Bei den Aktivitäten zum kulturellen Austausch werden die Teilnehmer lokale historische und kulturelle Stadtviertel besichtigen, einzigartige Darbietungen verfolgen und Ningbos Buchsammlerkultur, Seladon-Kultur sowie das Erbe der maritimen Seidenstraße kennenlernen.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/352766.html

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