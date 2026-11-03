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    Mehr Pünktlichkeit? Verband offen für weniger Züge

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    Für Sie zusammengefasst
    • BSN sieht Ausdünnung als Weg zu pünktlicheren Zügen
    • Expertenkommission sucht Wege zu pünktlicheren Zügen
    • Kürzungen in allen Verkehren, dafür längere Züge
    Mehr Pünktlichkeit? Verband offen für weniger Züge
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Weniger Angebot für mehr Pünktlichkeit auf der Schiene? Der Bundesverband Schienennahverkehr (BSN) hält das für einen Weg, um möglichst schnell für pünktlichere Züge zu sorgen. "Ich habe nichts gegen Ausdünnung, wenn es alle trifft und nicht dauerhaft ist", sagte Geschäftsführer Jan Görnemann der Deutschen Presse-Agentur.

    Heute nimmt die Kommission "Robuster Fahrplan" ihre Arbeit auf. Das Expertengremium soll untersuchen, wie die Züge trotz des überalterten und überlasteten Schienennetzes schnell wieder pünktlicher werden. Die hohe Unpünktlichkeit bei der Bahn geht vor allem auf die schlechte Infrastruktur zurück. Hinzu kommt eine Überlastung vor allem an den Verkehrsknoten.

    Dem Expertengremium wird auch der einstige Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Enak Ferlemann, angehören. Er brachte im "Tagesspiegel" bereits eine Ausdünnung des Angebots ins Spiel. "Ein Beispiel könnte sein, dass zwischen Berlin und Hamburg nur noch einmal pro Stunde ein Fernzug fährt statt alle 30 Minuten, die Züge dafür aber zuverlässig unterwegs sind." Ferlemann ist Mitglied im Aufsichtsrat der für die Infrastruktur zuständigen Bahntochter DB InfraGo, die die Expertenkommission einberufen hat.

    Görnemann vom BSN betonte: "Wir können und dürfen uns an die derzeitige Qualität, die wir auf der Schiene haben, nicht gewöhnen." Bislang seien viele Versuche gescheitert. Jeder neue Versuch sei ehrenwert und richtig. Er fordert, dass neben dem Nahverkehr auch der Fernverkehr und der Güterverkehr von möglichen Kürzungen betroffen sein sollten. Außerdem müssten die Züge länger werden, wenn der Takt ausgedünnt wird. "Jeder Zug, der zu kurz ist, frisst Kapazität in Knoten, die überlastet sind."/wim/DP/zb







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