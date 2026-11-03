Mehr Pünktlichkeit? Verband offen für weniger Züge

BERLIN (dpa-AFX) - Weniger Angebot für mehr Pünktlichkeit auf der Schiene? Der Bundesverband Schienennahverkehr (BSN) hält das für einen Weg, um möglichst schnell für pünktlichere Züge zu sorgen. "Ich habe nichts gegen Ausdünnung, wenn es alle trifft und nicht dauerhaft ist", sagte Geschäftsführer Jan Görnemann der Deutschen Presse-Agentur.

Heute nimmt die Kommission "Robuster Fahrplan" ihre Arbeit auf. Das Expertengremium soll untersuchen, wie die Züge trotz des überalterten und überlasteten Schienennetzes schnell wieder pünktlicher werden. Die hohe Unpünktlichkeit bei der Bahn geht vor allem auf die schlechte Infrastruktur zurück. Hinzu kommt eine Überlastung vor allem an den Verkehrsknoten.