🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Ökolandbau wächst weiter nur verhalten

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Bio-Fläche steigt, Zahl der Höfe sinkt leicht
    • Neue Datengrundlage schließt kleine Höfe aus
    • Bio-Markt wächst, 30-Prozent-Ziel bleibt fern
    Ökolandbau wächst weiter nur verhalten
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Bio-Landwirtschaft in Deutschland wächst weiter, aber nur verhalten. Ökologisch bewirtschaftet wurden im vergangenen Jahr 11,4 Prozent der gesamten Agrarfläche, wie das Bundeslandwirtschaftsministerium erstmals nach einer neuen Datengrundlage ermittelte. Die Zahl der Bio-Betriebe ging demnach leicht auf 28.150 zurück. Dies entspricht 11,2 Prozent aller Betriebe.

    Das Ministerium hatte angekündigt, dass bei der Berechnung von diesem Jahr an nur noch Daten verwendet werden, die das Statistische Bundesamt erhebt. Zuvor seien bei der Bio-Auswertung auch sehr kleine Betriebe mit weniger als fünf Hektar Fläche berücksichtigt worden. "Die Umstellung schafft eine einheitliche statistische Grundlage, da nun für ökologische und konventionelle Betriebe dieselben Erfassungsgrenzen gelten", sagte ein Sprecher auf Anfrage.

    Auch Bio-Höfe im Strukturwandel

    Dass die Ökofläche jetzt leicht auf rund 1,9 Millionen Hektar wuchs, während die Zahl der Bio-Betriebe sank, sei Ausdruck des generellen Strukturwandels der deutschen Landwirtschaft: Weniger Höfe bewirtschaften im Schnitt größere Flächen. Da auch die Gesamtzahl der Landwirtschaftsbetriebe sank, blieb der Anteil der Ökobetriebe an allen Betrieben nun mit 11,2 Prozent dennoch stabil.

    Weiterhin stellen Betriebe auf ökologische Produktion um, wie das Ministerium erläuterte. Gleichzeitig werden andere Bio-Höfe aufgegeben, weil etwa eine Nachfolge fehlt oder Betriebe wieder konventionell wirtschaften wollen.

    Durch die Umstellung der Datengrundlage seien die neuen Zahlen nicht mehr unmittelbar mit früher veröffentlichten Werten vergleichbar, erklärte das Ministerium. Methodisch bedingt komme es nun zu etwas niedrigeren Zahlen für Betriebe und Flächen, weil die sehr kleinen Höfe und etwa auch Imkereien nicht mehr erfasst werden. So lag der Bio-Flächenanteil in der letzten noch nach den alten Kriterien ermittelten Jahresstatistik für 2024 bei 11,5 Prozent.

    30-Prozent-Ziel weit entfernt

    Das Ziel eines Flächenanteils von 30 Prozent bis 2030, das noch die Ampel-Koalition aufstellte, bleibt nach wie vor weit entfernt. Generell ist es eine Kalkulationsfrage, ob Bauern auf Bio umstellen. So ist etwa der Aufwand bei der mechanischen Bodenbearbeitung höher. Dabei schlagen auch die Treibstoffkosten für Traktoren zu Buche. Andererseits sind chemisch-synthetische Dünge- und Pflanzenschutzmittel tabu, die auch infolge des Iran-Kriegs teurer wurden.

    Die Entwicklung auf den Feldern und in den Ställen bleibt seit Jahren hinter dem Wachstum auf dem deutschen Markt für Bio-Lebensmittel zurück. Dort stieg der Umsatz in den ersten neun Monaten dieses Jahres um 4,3 Prozent auf 14,08 Milliarden Euro, wie der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) jüngst mitteilte. Der Bio-Anteil am Lebensmittelmarkt kletterte im dritten Quartal 2026 demnach erstmals auf 8,1 Prozent.

    Bessere Bedingungen für "heimisches Bio"?

    Verbandschefin Tina Andres sagte: "Der wachsende Biomarkt ist ein Weckruf." Viele Menschen erwarteten zu Recht, dass gerade die Biobranche Lebensmittel regional erzeuge und Wasser, Insekten und Vögel schütze. Die Bundesregierung müsse daher für gute Rahmenbedingungen für "heimisches Bio" sorgen und Betriebe zur Umstellung auf Öko ermutigen./sam/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Ökolandbau wächst weiter nur verhalten Die Bio-Landwirtschaft in Deutschland wächst weiter, aber nur verhalten. Ökologisch bewirtschaftet wurden im vergangenen Jahr 11,4 Prozent der gesamten Agrarfläche, wie das Bundeslandwirtschaftsministerium erstmals nach einer neuen Datengrundlage …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     