🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Noch keine Verfahren wegen 12-Uhr-Regel im Norden

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Schleswig-Holstein startet trotz Verstößen keine Verfahren
    • 25.923 auffällige Preisänderungen im Mittagszeitraum
    • SPD fordert trotz Kritik konsequente Kontrollen
    Noch keine Verfahren wegen 12-Uhr-Regel im Norden
    Foto: Jan Woitas - dpa

    KIEL (dpa-AFX) - Nach Einführung der 12-Uhr-Preisregel für Tankstellen haben die Behörden in Schleswig-Holstein trotz zahlreicher Verstöße noch keine Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Das Land wolle im Austausch mit betroffenen Unternehmen erst mögliche Ursachen für die auffälligen Preiserhöhungen ergründen, heißt es in der Antwort des Verkehrsministeriums auf eine Kleine Anfrage des SPD-Abgeordneten Kianusch Stender. Es müsse erst festgestellt werden, "inwieweit überhaupt von schuldhaft vorwerfbaren Verstößen ausgegangen werden kann beziehungsweise muss".

    Nach Ministeriumsangaben gab es von April bis August in Schleswig-Holstein laut Markttransparenzstelle-Kraftstoffe des Bundeskartellamts 28.000 auffällige Preisänderungen. Davon seien 25.923 Preisänderungen auf den Zeitraum zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr entfallen. Der Rest sei demnach mehr als 30 Minuten vor oder nach 12.00 Uhr erfolgt.

    SPD hält 12-Uhr-Regel für ungeeignet

    Der SPD-Landesvorsitzende Ulf Kämpfer kritisierte, dass es bei der Kontrolle und Ahndung möglicher Verstöße bislang nicht richtig vorangehe. "Wenn die Menschen schon nur wenig von den Entlastungen spüren, muss wenigstens sichergestellt werden, dass die bestehenden Regeln eingehalten werden." Er halte die 12-Uhr-Regel zwar grundsätzlich für ein ungeeignetes Instrument, um dauerhaft niedrigere Kraftstoffpreise zu erreichen.

    "Solange sie aber gilt, muss sie auch verlässlich durchgesetzt werden", sagte Kämpfer. Die Menschen müssten sich darauf verlassen können, dass sie vormittags zu den günstigsten Preisen tanken können und die Regeln für alle Tankstellen gleichermaßen gelten. "Es kann nicht sein, dass Verstöße zwar in großer Zahl auffallen, aber die Konsequenzen ausbleiben."

    Nach Angaben der Landesregierung will das Land mittlerweile aber nicht mehr die Zuständigkeit für Kontrolle und Ahndung der 12-Uhr-Regel auf die Kreise und kreisfreien Städte abgeben. "Unsere klaren Worte und Nachfragen scheinen hier Wirkung gezeigt zu haben", sagte Stender. "Es wäre den Kommunen auch kaum zu vermitteln gewesen, ihnen eine weitere Aufgabe aufzubürden, für die sie weder verantwortlich sind noch entsprechende Strukturen vorhalten."

    Tankregel

    In Hamburg haben Ämter hingegen erste Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Nach früheren Angaben des Bezirksamts Hamburg-Mitte sind bereits 27 Verfahren auf den Weg gebracht worden. Das Bezirksamt greift gegenwärtig nur Fälle auf, die unerlaubte Preiserhöhungen von Tankstellen auf dem Landesgebiet betreffen. Die Verfahren richten sich gegen vier sogenannte Preishoheitsinhaber. Das sind beispielsweise Mineralölunternehmen, die Tankstellenbetreibern Preise vorgeben. Das Bezirksamt nannte keine Namen der Unternehmen.

    Die Bundesregierung hatte die 12-Uhr-Regel zum April eingeführt, um die seit dem Iran-Krieg gestiegenen Preise für Benzin und Diesel unter Kontrolle zu bringen. Unternehmen dürfen die Preise seitdem nur einmal täglich um 12.00 Uhr erhöhen. Bei Verstößen sind Bußgelder bis zu 100.000 Euro möglich./akl/DP/zb





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Noch keine Verfahren wegen 12-Uhr-Regel im Norden Nach Einführung der 12-Uhr-Preisregel für Tankstellen haben die Behörden in Schleswig-Holstein trotz zahlreicher Verstöße noch keine Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Das Land wolle im Austausch mit betroffenen Unternehmen erst mögliche …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     