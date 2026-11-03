🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Die 2026 Nanchang Aviation Industry Expo wird am 31. Oktober eröffnet.

    Xinhua Silk Road

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    PEKING, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Die 2026 Nanchang Aviation Industry Expo wurde am 31. Oktober 2026 in Nanchang, der Hauptstadt der ostchinesischen Provinz Jiangxi, eröffnet.

    Visitors view a helicopter model at the booth of the Aviation Industry Corporation of China, Ltd. at the 2026 Nanchang Aviation Industry Expo in Nanchang, east China's Jiangxi Province, Oct. 31, 2026. (Xinhua/Zhou Mi)

    Wie bekannt wurde, umfasst die Messe spezielle Ausstellungsbereiche für drei wichtige Sektoren, darunter die Luftfahrtindustrie, die kommerzielle Raumfahrt und die „Low-Altitude-Economy". Die Messe umfasst eine Ausstellungsfläche von insgesamt 30.000 Quadratmetern und hat mehr als 300 Aussteller angezogen.

    Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/352767.html

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-die-2026-nanchang-aviation-industry-expo-wird-am-31-oktober-eroffnet-302927433.html

     





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Xinhua Silk Road Die 2026 Nanchang Aviation Industry Expo wird am 31. Oktober eröffnet. PEKING, 3. November 2026 /PRNewswire/ - Die 2026 Nanchang Aviation Industry Expo wurde am 31. Oktober 2026 in Nanchang, der Hauptstadt der ostchinesischen Provinz Jiangxi, eröffnet. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     