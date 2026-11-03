Die 2026 Nanchang Aviation Industry Expo wird am 31. Oktober eröffnet.

PEKING, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Die 2026 Nanchang Aviation Industry Expo wurde am 31. Oktober 2026 in Nanchang, der Hauptstadt der ostchinesischen Provinz Jiangxi, eröffnet.

Wie bekannt wurde, umfasst die Messe spezielle Ausstellungsbereiche für drei wichtige Sektoren, darunter die Luftfahrtindustrie, die kommerzielle Raumfahrt und die „Low-Altitude-Economy". Die Messe umfasst eine Ausstellungsfläche von insgesamt 30.000 Quadratmetern und hat mehr als 300 Aussteller angezogen.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/352767.html

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-die-2026-nanchang-aviation-industry-expo-wird-am-31-oktober-eroffnet-302927433.html