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    Rückschlag nach neuerlicher Schwäche in den USA und Asien

    DAX-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Dax dürfte um 0,8 Prozent auf 25.781 Punkte fallen
    • US-Techschwäche gefährdet die Dax-Stabilisierung
    • KI-Enttäuschungen belasten Tech- und Asienbörsen
    DAX-FLASH - Rückschlag nach neuerlicher Schwäche in den USA und Asien
    Foto: Arne Dedert - dpa

    (Im dritten Absatz wurde der Hinweis auf die Verluste in Japan gestrichen. Der Aktienmarkt dort hat am Dienstag wegen eines Feiertags geschlossen.)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem robusten Wochenstart dürfte es für den Dax am Dienstag wieder abwärts gehen. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels 0,8 Prozent tiefer auf 25.781 Punkte. Damit fällt er zurück in Richtung Vortagestief bei 25.741 Punkten. Am vergangenen Donnerstag hatte der Dax noch erstmals seit Anfang September wieder über 26.100 Punkte notiert.

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    Nun erwischt ihn die neuerliche Tech-Schwäche in den USA. Nachdem das Chartbild am Freitag noch für eine Stabilisierungschance an den 200-Tage-Linien ausgesehen hatte, droht jetzt der Rutsch unter diese langfristigen Trendbarometer. Es wäre das erste Mal seit Anfang April. Verantwortlich für dieses starke Warnsignal sind vor allem die Halbleiterwerte. Ihr Branchenindex SOX landete auf dem tiefsten Stand seit Mai und beschleunigt aktuell seine Korrektur seit dem Rekord im Juni.

    Die Halloween-Woche habe vor allem den Pessimisten Süßes gebracht, kommentierten die US-Strategen von Barclays nach einer Handvoll Enttäuschungen aus dem KI-Bereich. Alphabet , Amazon und Intel hätten gezeigt, dass die KI-Welle nicht ohne Bauchschmerzen zu reiten sei. Am Dienstagmorgen folgten auch der technologielastige südkoreanische Leitindex Kospi , der knapp vier Prozent einbüßte./ag/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 245,6 auf Nasdaq (03. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -11,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,46 Bil..

    Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 465,78USD. Von den letzten 9 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +18,28 %/+213,63 % bedeutet.





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