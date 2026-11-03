Chemiekonzern Evonik noch etwas optimistischer für 2026
- Evonik erwartet Ebitda in oberer Jahresspanne
- Operativer Gewinn steigt um 40 Prozent auf 629 Mio
- Evonik stellt sich gegen BASF, Gespräche offen
ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern Evonik blickt nach einem deutlichen Anstieg des operativen Gewinns im dritten Quartal noch etwas optimistischer auf das Gesamtjahr. Mittlerweile erscheine ein um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in der oberen Hälfte der im Sommer auf 2,0 bis 2,2 Milliarden Euro angehobenen Spanne wahrscheinlich, teilte der MDax-Konzern am Dienstag mit. Analysten erwarten im Durchschnitt bereits das obere Ende der Spanne.
In den drei Monaten bis Ende September stieg der operative Gewinn im Jahresvergleich um 40 Prozent auf 629 Millionen Euro, der Umsatz wuchs um 13 Prozent auf knapp 3,83 Milliarden Euro. Viele europäische Chemiefirmen profitierten zuletzt von höheren Verkaufspreisen, da die Konkurrenz aus Asien viel stärker unter den Folgen des Iran-Kriegs leidet. Unter dem Strich stand mit minus 53 Millionen Euro aber erneut ein Nettoverlust nach einem Minus von 106 Millionen Euro vor einem Jahr. Dabei belasteten im abgelaufenen Quartal Rückstellungen für das laufende Sparprogramm, etwa für Abfindungen.
Im Fokus stehen aus Anlegersicht aktuell vor allem aber die Übernahmebemühungen des größeren Branchenrivalen BASF. Evonik stellt sich aktuell gegen eine Akquisition durch die Ludwigshafener, hat die Tür für Gespräche aber offen gelassen./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 53,36 auf Lang & Schwarz (02. November 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -24,83 %/+14,64 % bedeutet.
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Ich weiß aktuell nur, und das aus diversen Texten, die man im Netz findet, dass ein Deal nicht das Schlechteste für BASF wäre. Klar, es würde kurzfristig für Verwerfungen sorgen, könnte aber - so meine Erinnerung und mein Eindruck - als Deal Sinn machen. Und da wären noch die Einnahmen aus dem Deal der Agrarsparte.
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/chemieindustrie-evonik-prueft-milliardenschweren-zukauf-in-den-usa/100264034.html
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