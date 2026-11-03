Bajaj Mobility knackt Milliardenmarke – Q3-EBIT steigt auf 11,3 Mio. Euro
Mehr Umsatz, weniger Kosten: Der Konzern rund um KTM, Husqvarna und GASGAS gibt im dritten Quartal 2026 Gas und erzielt das höchste Quartals-EBIT seit der Restrukturierung.
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- Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 57 % auf 351,1 Mio. Euro; nach neun Monaten erreichte er 1.052,5 Mio. Euro.
- Das EBIT verbesserte sich gegenüber dem Vorquartal um rund 10 Mio. Euro auf 11,3 Mio. Euro – den höchsten Quartalswert seit Abschluss der Restrukturierung.
- Der Motorradabsatz der Marken KTM, Husqvarna und GASGAS wuchs im Q3 um 51,1 % auf 47.390 Stück; der Motorradumsatz legte um 84 % auf 288,3 Mio. Euro zu.
- In den ersten neun Monaten wurden konzernweit 228.067 Motorräder der Marken KTM, Husqvarna und GASGAS verkauft, einschließlich 91.704 direkt von Bajaj in Indien verkaufter Motorräder.
- Trotz des Umsatzwachstums senkte Bajaj die Overheadkosten in den ersten neun Monaten um 96,9 Mio. Euro auf 255,1 Mio. Euro; die Lagerbestände blieben auf effizientem Niveau.
- Das neue KTM-Montagewerk in Manaus, Brasilien, wurde eröffnet und ist für rund 10.000 Motorräder jährlich ausgelegt; für 2026 stehen weitere Profitabilitäts- und Free-Cashflow-Verbesserungen im Fokus.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei PIERER Mobility ist am 03.11.2026.
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