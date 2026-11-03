Bajaj Mobility Q3/26: Revenue Tops €1B, EBIT Jumps to €11.3M
Surging motorcycle sales and leaner costs powered a strong Q3 2026, as revenue jumped 57% and KTM expanded its global footprint with a new assembly plant in Brazil.
Foto: eyewave - stock.adobe.com
- Group revenue rose 57% year on year to EUR 351.1 million in Q3 2026, bringing nine-month revenue to EUR 1,052.5 million.
- Motorcycle sales increased 51.1% to 47,390 units in Q3, while motorcycle revenue climbed 84% to EUR 288.3 million.
- Profitability improved: Q3 EBITDA was EUR 40.7 million and EBIT reached EUR 11.3 million, up about EUR 10 million from Q2.
- Over the first nine months, KTM, Husqvarna and GASGAS sold 136,363 motorcycles, up 75.4%; worldwide sales including Bajaj’s direct India sales totaled 228,067 units.
- Nine-month overhead costs fell by EUR 96.9 million to EUR 255.1 million, supported by lower administrative, infrastructure, sales and marketing expenses.
- KTM opened its first wholly owned assembly plant outside Austria in Manaus, Brazil; it can produce around 10,000 motorcycles annually for the Brazilian market.
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at PIERER Mobility is on 03.11.2026.
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