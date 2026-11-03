PNE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: PNE AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur PNE Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die PNE Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PNE Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der PNE Aktie beträgt 9,50€. Die PNE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +68,74 %.
Analysten und Kursziele für die PNE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Dr. Karsten von Blumenthal
|-
|-
|-
|Holger Steffen
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|MPCM
|12,00EUR
|+113,14 %
|14.10.2026
|MPCM
|7,00EUR
|+24,33 %
|20.10.2026
-0,36 %
+3,60 %
-21,92 %
-46,93 %
-48,01 %
-54,09 %
-32,97 %
+181,34 %
+95,06 %
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