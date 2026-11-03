PUMA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photograph - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur PUMA Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PUMA Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der PUMA Aktie beträgt 27,92€. Die PUMA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,82 %.
Analysten und Kursziele für die PUMA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|23,00Euro
|-14,47 %
|-
|JPMorgan
|26,00Euro
|-3,31 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|25,00EUR
|-7,03 %
|-
|UBS
|22,00EUR
|-18,19 %
|04.10.2026
|JEFFERIES
|23,00EUR
|-14,47 %
|06.10.2026
|BERENBERG
|40,00EUR
|+48,75 %
|09.10.2026
|BERENBERG
|40,00EUR
|+48,75 %
|13.10.2026
|BERENBERG
|40,00EUR
|+48,75 %
|30.09.2026
|RBC
|23,00EUR
|-14,47 %
|30.10.2026
|JEFFERIES
|23,00EUR
|-14,47 %
|30.10.2026
|JPMORGAN
|24,00EUR
|-10,75 %
|30.10.2026
|JPMORGAN
|26,00EUR
|-3,31 %
|30.10.2026
-0,63 %
+5,11 %
+20,33 %
-3,14 %
+44,92 %
-51,92 %
-75,29 %
+21,85 %
+1.781,69 %
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