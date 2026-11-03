PUMA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur PUMA Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PUMA Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der PUMA Aktie beträgt 27,92€. Die PUMA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,82 %.