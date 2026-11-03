Shell Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Shell Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Shell Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Shell Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Shell Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Shell Aktie beträgt 48,83€. Die Shell Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,22 %.