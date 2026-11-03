Shell Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Alexander Blinov - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Shell Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Shell Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Shell Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Shell Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Shell Aktie beträgt 48,83€. Die Shell Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,22 %.
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Analysten und Kursziele für die Shell Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|37,00GBP
|-5,37 %
|05.10.2026
|RBC
|40,00GBP
|+2,30 %
|07.10.2026
|UBS
|37,00GBP
|-5,37 %
|07.10.2026
|JEFFERIES
|45,00GBP
|+15,09 %
|07.10.2026
|JEFFERIES
|45,00GBP
|+15,09 %
|10.10.2026
|UBS
|37,00GBP
|-5,37 %
|20.10.2026
|JPMORGAN
|41,00GBP
|+4,86 %
|20.10.2026
|RBC
|40,00GBP
|+2,30 %
|26.10.2026
|RBC
|40,00GBP
|+2,30 %
|29.10.2026
|RBC
|41,00GBP
|+4,86 %
|29.10.2026
|UBS
|41,00GBP
|+4,86 %
|29.10.2026
|JEFFERIES
|45,00GBP
|+15,09 %
|29.10.2026
-0,53 %
-2,52 %
+9,27 %
+17,92 %
+43,51 %
+44,78 %
+140,10 %
+114,90 %
+139,47 %
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