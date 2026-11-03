Rational Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Rational AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Rational Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Rational Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rational Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rational Aktie beträgt 806,17€. Die Rational Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,51 %.
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Analysten und Kursziele für die Rational Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|700,00Euro
|+9,85 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|736,00EUR
|+15,50 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|831,00EUR
|+30,40 %
|01.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,07 Tsd.EUR
|+67,91 %
|02.10.2026
|MPCM
|800,00EUR
|+25,54 %
|06.10.2026
|RBC
|700,00EUR
|+9,85 %
|09.10.2026
-0,67 %
+2,34 %
+9,85 %
-6,33 %
-0,47 %
+11,64 %
-27,81 %
+36,49 %
+1.523,08 %
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