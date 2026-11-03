Rheinmetall Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: David Young - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Rheinmetall Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Rheinmetall Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Rheinmetall Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rheinmetall Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall Aktie beträgt 1,39 Tsd.€. Die Rheinmetall Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +38,47 %.
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Analysten und Kursziele für die Rheinmetall Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Berenberg Bank
|1,02 Tsd.Euro
|+1,90 %
|-
|Deutsche Bank
|1,65 Tsd.Euro
|+64,84 %
|-
|UBS
|1,36 Tsd.Euro
|+35,87 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|1,65 Tsd.EUR
|+64,84 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|1,80 Tsd.EUR
|+79,83 %
|-
|JEFFERIES
|-
|-
|07.10.2026
|BERENBERG
|1,02 Tsd.EUR
|+1,90 %
|08.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,20 Tsd.EUR
|+19,89 %
|09.10.2026
|RBC
|1,60 Tsd.EUR
|+59,85 %
|09.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,20 Tsd.EUR
|+19,89 %
|19.10.2026
|UBS
|1,36 Tsd.EUR
|+35,87 %
|19.10.2026
-0,40 %
-3,50 %
+3,77 %
-12,78 %
-41,75 %
+264,45 %
+1.084,03 %
+1.487,75 %
+42.927,62 %
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