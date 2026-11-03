Renault Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Renault Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Renault Aktie beträgt 32,00€. Die Renault Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,69 %.