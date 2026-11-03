Renault Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Jerome - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Renault Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Renault Aktie beträgt 32,00€. Die Renault Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,69 %.
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Analysten und Kursziele für die Renault Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|30,00EUR
|+8,46 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|30,00EUR
|+8,46 %
|-
|UBS
|26,00EUR
|-6,00 %
|08.10.2026
|JEFFERIES
|30,00EUR
|+8,46 %
|11.10.2026
|JPMORGAN
|45,00EUR
|+62,69 %
|19.10.2026
|UBS
|26,00EUR
|-6,00 %
|29.10.2026
|UBS
|26,00EUR
|-6,00 %
|29.10.2026
|JEFFERIES
|30,00EUR
|+8,46 %
|29.10.2026
|JPMORGAN
|45,00EUR
|+62,69 %
|29.10.2026
-0,60 %
+5,10 %
+10,04 %
+0,82 %
-18,41 %
-19,15 %
-11,64 %
-63,23 %
+10,20 %
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