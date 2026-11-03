RWE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Rolf Vennenbernd - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur RWE Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die RWE Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die RWE Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der RWE Aktie beträgt 68,25€. Die RWE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,69 %.
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Analysten und Kursziele für die RWE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|65,00EUR
|+14,94 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|65,00EUR
|+14,94 %
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|09.10.2026
|JEFFERIES
|75,00EUR
|+32,63 %
|12.10.2026
|JPMORGAN
|68,00EUR
|+20,25 %
|23.10.2026
-0,07 %
-0,28 %
-3,55 %
-1,88 %
+32,58 %
+54,08 %
+68,93 %
+308,10 %
+196,82 %
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