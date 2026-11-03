SAP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Uwe Anspach - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur SAP Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die SAP Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die SAP Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die SAP Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAP Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SAP Aktie beträgt 229,46€. Die SAP Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,91 %.
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Analysten und Kursziele für die SAP Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Dr. Kalliwoda Research GmbH
|-
|-
|-
|Analyst
|220,00Euro
|+5,38 %
|-
|Berenberg Bank
|240,00Euro
|+14,96 %
|-
|Deutsche Bank
|235,00Euro
|+12,56 %
|-
|Goldman Sachs
|258,00Euro
|+23,58 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|235,00EUR
|+12,56 %
|-
|UBS
|201,00EUR
|-3,72 %
|07.10.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|14.10.2026
|JEFFERIES
|220,00EUR
|+5,38 %
|21.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|22.10.2026
|JPMORGAN
|175,00EUR
|-16,18 %
|22.10.2026
|UBS
|201,00EUR
|-3,72 %
|22.10.2026
|BARCLAYS
|250,00EUR
|+19,75 %
|22.10.2026
|BERENBERG
|240,00EUR
|+14,96 %
|22.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|258,00EUR
|+23,58 %
|22.10.2026
|JEFFERIES
|250,00EUR
|+19,75 %
|22.10.2026
+0,05 %
-1,69 %
+13,57 %
+30,59 %
-7,46 %
+61,83 %
+64,97 %
+169,92 %
+1.306.462,50 %
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