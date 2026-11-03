SAFRAN Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Alex Marc - Safran
Aktuelle Analystenmeinungen zur SAFRAN Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die SAFRAN Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die SAFRAN Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAFRAN Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SAFRAN Aktie beträgt 373,58€. Die SAFRAN Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,71 %.
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Analysten und Kursziele für die SAFRAN Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|350,00EUR
|+22,46 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|398,00EUR
|+39,26 %
|-
|JEFFERIES
|340,00EUR
|+18,96 %
|09.10.2026
|JEFFERIES
|340,00EUR
|+18,96 %
|23.10.2026
|BARCLAYS
|350,00EUR
|+22,46 %
|23.10.2026
|BERENBERG
|400,00EUR
|+39,96 %
|23.10.2026
|JPMORGAN
|460,00EUR
|+60,95 %
|23.10.2026
|RBC
|375,00EUR
|+31,21 %
|23.10.2026
|RBC
|400,00EUR
|+39,96 %
|23.10.2026
|JEFFERIES
|300,00EUR
|+4,97 %
|25.10.2026
|JPMORGAN
|410,00EUR
|+43,46 %
|25.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|360,00EUR
|+25,96 %
|27.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.10.2026
-0,91 %
+2,20 %
-13,96 %
-16,79 %
-8,68 %
+85,57 %
+146,77 %
+365,00 %
-19,40 %
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