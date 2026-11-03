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    Ex-Dividende am 03.11.2026: Diese Aktien sollten Anleger kennen

    Ex-Dividende heute

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    Wer auf Dividenden achtet, sollte diese Aktien heute im Blick behalten: Sie handeln ex Dividende und können entsprechend mit Dividendenabschlag reagieren.

    Ex-Dividende heute - Ex-Dividende am 03.11.2026: Diese Aktien sollten Anleger kennen
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Wir stellen Ihnen die heutigen Dividendenaktien vor. Die Übersicht enthält ausgewählte Unternehmen, deren Aktien heute, am 03.11.2026, ihren Ex-Dividenden-Tag erreichen. Damit erhalten Anleger einen kompakten Einblick in wichtige Dividendentermine des Tages.

    Dividenden im Blick: Diese Aktien erreichen heute ihren Ex-Tag - 03.11.2026

    Unternehmen Land Dividendenrendite Dividendenart Dividende pro Aktie
    Aker BP
    		NO +10,61 % quartalsweise 0,66NOK
    Southern Copper
    		US +2,99 % quartalsweise 1,30USD
    Metlife
    		US +2,85 % quartalsweise 0,59USD
    Capital Clean Energy Carriers
    		MH +3,60 % quartalsweise 0,15USD
    Delek Logistics Partners
    		US +10,29 % quartalsweise 1,14USD
    Archrock
    		US +3,21 % quartalsweise 0,23USD
    MTY Food Group
    		CA +3,27 % quartalsweise 0,50CAD
    Independent Bank Michigan
    		US +3,27 % quartalsweise 0,28USD
    Naturgy Energy Group
    		ES +6,84 % quartalsweise 0,60EUR
    Byline Bancorp
    		US +1,49 % quartalsweise 0,14USD
    Plumas Bancorp
    		US +2,80 % quartalsweise 0,33USD
    First Interstate Bancsystem Registered (A)
    		US +6,23 % quartalsweise 0,47USD
    1st Source
    		US +2,51 % quartalsweise 0,45USD
    Orrstown Financial Services
    		US +3,27 % quartalsweise 0,30USD
    Amalgamated Financial
    		US +1,86 % quartalsweise 0,17USD
    Cheniere Energy Partners
    		US +5,86 % quartalsweise 0,78USD
    First Community
    		US +2,45 % quartalsweise 0,17USD
    United Corporations
    		CA +11,37 % quartalsweise 0,03CAD
    Volati
    		SE +0,65 % final 1,00SEK
    Civista Bancshares
    		US +3,23 % quartalsweise 0,18USD

    Zum Dividendenkalender »

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Was bedeutet Ex-Dividende?

    Der Ex-Dividendentag markiert den Zeitpunkt, ab dem eine Aktie ohne Anspruch auf die anstehende Dividende gehandelt wird. Wer die Aktie erst am Ex-Tag kauft, erhält die nächste Ausschüttung in der Regel nicht mehr. Umgekehrt können Anleger, die vor dem Ex-Tag investiert waren, dividendenberechtigt sein.

    Wichtig ist: Die Dividende ist kein zusätzlicher Gratis-Ertrag. Am Ex-Tag kann der Aktienkurs rechnerisch um den Dividendenbetrag sinken. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob die Aktie auch fundamental überzeugt und ob die Ausschüttung nachhaltig finanzierbar ist.

    Der Dividendenkalender liefert damit einen schnellen Überblick über die heutigen Ex-Termine. Für eine Anlageentscheidung sollten Anleger jedoch neben der Dividendenrendite auch Geschäftsmodell, Bilanzqualität und Kursentwicklung berücksichtigen.

    Hinweis: Die Angaben zu Dividenden, Dividendenrenditen und Terminen basieren auf den verfügbaren Daten im wallstreetONLINE Dividendenkalender. Sie können sich ändern und stellen keine Anlageberatung dar. Dividendenrenditen sollten nicht isoliert betrachtet werden.

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