SGL Carbon Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: SGL Carbon
Aktuelle Analystenmeinungen zur SGL Carbon Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die SGL Carbon Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die SGL Carbon Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SGL Carbon Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SGL Carbon Aktie beträgt 4,83€. Die SGL Carbon Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,91 %.
Analysten und Kursziele für die SGL Carbon Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|5,00Euro
|-0,60 %
|-
|Analyst
|5,00Euro
|-0,60 %
|-
|JEFFERIES
|4,00EUR
|-20,48 %
|06.10.2026
|JEFFERIES
|5,00EUR
|-0,60 %
|08.10.2026
|JEFFERIES
|5,00EUR
|-0,60 %
|23.10.2026
|JEFFERIES
|5,00EUR
|-0,60 %
|30.10.2026
-1,79 %
+1,52 %
+0,90 %
+33,69 %
+62,72 %
-13,97 %
-39,81 %
-50,02 %
-75,42 %
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