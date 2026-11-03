SGL Carbon Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur SGL Carbon Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die SGL Carbon Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die SGL Carbon Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SGL Carbon Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SGL Carbon Aktie beträgt 4,83€. Die SGL Carbon Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,91 %.