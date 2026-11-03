STMicroelectronics Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: STMicroelectronics
Aktuelle Analystenmeinungen zur STMicroelectronics Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die STMicroelectronics Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die STMicroelectronics Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die STMicroelectronics Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der STMicroelectronics Aktie beträgt 66,88€. Die STMicroelectronics Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +58,63 %.
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Analysten und Kursziele für die STMicroelectronics Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|65,00EUR
|+54,18 %
|-
|JPMORGAN
|71,00EUR
|+68,42 %
|21.10.2026
|JPMORGAN
|60,00EUR
|+42,32 %
|29.10.2026
|JEFFERIES
|56,00EUR
|+32,84 %
|29.10.2026
|JEFFERIES
|68,00EUR
|+61,30 %
|29.10.2026
|UBS
|80,00EUR
|+89,76 %
|29.10.2026
|UBS
|80,00EUR
|+89,76 %
|29.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|55,00EUR
|+30,46 %
|30.10.2026
-0,70 %
+3,96 %
-17,02 %
-9,23 %
+96,42 %
+11,45 %
+0,05 %
+417,81 %
+189,07 %
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