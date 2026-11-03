Schneider Electric Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Schneider Electric GmbH
Aktuelle Analystenmeinungen zur Schneider Electric Aktie im Überblick.
28 Analysten empfehlen die Schneider Electric Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Schneider Electric Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Schneider Electric Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Schneider Electric Aktie beträgt 326,33€. Die Schneider Electric Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +37,62 %.
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Analysten und Kursziele für die Schneider Electric Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Bernstein
|-
|-
|-
|Analyst
|323,00Euro
|+36,22 %
|-
|Analyst
|323,00Euro
|+36,22 %
|-
|Analyst
|320,00Euro
|+34,95 %
|-
|Deutsche Bank
|325,00Euro
|+37,06 %
|-
|JPMorgan
|345,00Euro
|+45,49 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|320,00EUR
|+34,95 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|320,00EUR
|+34,95 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|325,00EUR
|+37,06 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|325,00EUR
|+37,06 %
|-
|UBS
|335,00EUR
|+41,28 %
|02.10.2026
|JPMORGAN
|310,00EUR
|+30,73 %
|05.10.2026
|JEFFERIES
|289,00EUR
|+21,88 %
|05.10.2026
|JPMORGAN
|345,00EUR
|+45,49 %
|05.10.2026
|RBC
|320,00EUR
|+34,95 %
|05.10.2026
|UBS
|335,00EUR
|+41,28 %
|05.10.2026
|JEFFERIES
|323,00EUR
|+36,22 %
|07.10.2026
|RBC
|320,00EUR
|+34,95 %
|09.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|12.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|350,00EUR
|+47,60 %
|14.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|16.10.2026
|JPMORGAN
|310,00EUR
|+30,73 %
|16.10.2026
|BARCLAYS
|326,00EUR
|+37,48 %
|16.10.2026
|JEFFERIES
|323,00EUR
|+36,22 %
|16.10.2026
|RBC
|320,00EUR
|+34,95 %
|16.10.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|18.10.2026
|BERENBERG
|340,00EUR
|+43,38 %
|19.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|340,00EUR
|+43,38 %
|21.10.2026
|UBS
|350,00EUR
|+47,60 %
|21.10.2026
|RBC
|320,00EUR
|+34,95 %
|25.10.2026
|JEFFERIES
|329,00EUR
|+38,75 %
|26.10.2026
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