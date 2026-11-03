Schneider Electric Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Schneider Electric Aktie im Überblick.

28 Analysten empfehlen die Schneider Electric Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Schneider Electric Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Schneider Electric Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Schneider Electric Aktie beträgt 326,33€. Die Schneider Electric Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +37,62 %.