Sanofi Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Jan Woitas - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Sanofi Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Sanofi Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Sanofi Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sanofi Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Sanofi Aktie beträgt 91,46€. Die Sanofi Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,67 %.
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Analysten und Kursziele für die Sanofi Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|75,00Euro
|-7,61 %
|-
|RBC
|80,00EUR
|-1,45 %
|01.10.2026
|JPMORGAN
|95,00EUR
|+17,02 %
|01.10.2026
|JEFFERIES
|100,00EUR
|+23,18 %
|01.10.2026
|BERENBERG
|105,00EUR
|+29,34 %
|05.10.2026
|JEFFERIES
|100,00EUR
|+23,18 %
|06.10.2026
|JPMORGAN
|95,00EUR
|+17,02 %
|07.10.2026
|UBS
|78,00EUR
|-3,92 %
|14.10.2026
|RBC
|75,00EUR
|-7,61 %
|15.10.2026
|JPMORGAN
|85,00EUR
|+4,71 %
|21.10.2026
|JPMORGAN
|95,00EUR
|+17,02 %
|30.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|106,00EUR
|+30,57 %
|30.10.2026
|JEFFERIES
|100,00EUR
|+23,18 %
|30.10.2026
-1,00 %
+7,14 %
+13,11 %
+5,70 %
-8,88 %
-9,61 %
-6,44 %
+17,27 %
+107,52 %
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