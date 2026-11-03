Vinci Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vinci Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Vinci Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Vinci Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vinci Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vinci Aktie beträgt 140,15€. Die Vinci Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,35 %.
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Analysten und Kursziele für die Vinci Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|139,00Euro
|+25,31 %
|-
|Analyst
|139,00Euro
|+25,31 %
|-
|JPMorgan
|142,00Euro
|+28,01 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|137,00EUR
|+23,51 %
|-
|JPMORGAN
|142,00EUR
|+28,01 %
|05.10.2026
|JEFFERIES
|139,00EUR
|+25,31 %
|13.10.2026
|JPMORGAN
|142,00EUR
|+28,01 %
|14.10.2026
|JEFFERIES
|139,00EUR
|+25,31 %
|19.10.2026
|JPMORGAN
|142,00EUR
|+28,01 %
|22.10.2026
|RBC
|145,00EUR
|+30,72 %
|22.10.2026
|BERENBERG
|135,00EUR
|+21,70 %
|23.10.2026
|JEFFERIES
|139,00EUR
|+25,31 %
|23.10.2026
|JPMORGAN
|142,00EUR
|+28,01 %
|26.10.2026
-0,95 %
+1,57 %
+2,28 %
-10,64 %
-6,06 %
+3,64 %
+17,09 %
+75,01 %
+51,52 %
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