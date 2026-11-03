Vinci Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Vinci Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Vinci Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Vinci Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vinci Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Vinci Aktie beträgt 140,15€. Die Vinci Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,35 %.