Sartorius Vz. Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Sartorius Vz. Aktie im Überblick.

14 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sartorius Vz. Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius Vz. Aktie beträgt 287,80€. Die Sartorius Vz. Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,57 %.