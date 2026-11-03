Sartorius Vz. Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Sartorius
Aktuelle Analystenmeinungen zur Sartorius Vz. Aktie im Überblick.
14 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sartorius Vz. Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius Vz. Aktie beträgt 287,80€. Die Sartorius Vz. Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,57 %.
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Analysten und Kursziele für die Sartorius Vz. Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|Analyst
|220,00Euro
|-25,52 %
|-
|Analyst
|315,00Euro
|+6,64 %
|-
|Analyst
|330,00Euro
|+11,71 %
|-
|Goldman Sachs
|258,00Euro
|-12,66 %
|-
|Deutsche Bank
|325,00Euro
|+10,02 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|284,00EUR
|-3,86 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|325,00EUR
|+10,02 %
|-
|RBC
|220,00EUR
|-25,52 %
|05.10.2026
|JPMORGAN
|295,00EUR
|-0,14 %
|12.10.2026
|UBS
|300,00EUR
|+1,56 %
|14.10.2026
|RBC
|220,00EUR
|-25,52 %
|22.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|258,00EUR
|-12,66 %
|22.10.2026
|BARCLAYS
|320,00EUR
|+8,33 %
|22.10.2026
|JEFFERIES
|307,00EUR
|+3,93 %
|22.10.2026
|JPMORGAN
|295,00EUR
|-0,14 %
|22.10.2026
|JPMORGAN
|295,00EUR
|-0,14 %
|22.10.2026
|UBS
|300,00EUR
|+1,56 %
|22.10.2026
|JEFFERIES
|315,00EUR
|+6,64 %
|23.10.2026
|RBC
|330,00EUR
|+11,71 %
|23.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|244,00EUR
|-17,40 %
|30.09.2026
-0,54 %
+1,81 %
+16,94 %
+33,05 %
+23,19 %
+16,75 %
-49,06 %
+322,67 %
+2.444.066,67 %
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