Salzgitter Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: SÃ¡ndor Kotyrba - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Salzgitter Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Salzgitter Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Salzgitter Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Salzgitter Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Salzgitter Aktie beträgt 66,75€. Die Salzgitter Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +34,36 %.
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Analysten und Kursziele für die Salzgitter Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|66,00Euro
|+32,85 %
|-
|JPMorgan
|65,00Euro
|+30,84 %
|-
|JPMorgan
|65,00Euro
|+30,84 %
|-
|UBS
|71,00Euro
|+42,91 %
|-
|UBS
|71,00EUR
|+42,91 %
|08.10.2026
|JPMORGAN
|65,00EUR
|+30,84 %
|14.10.2026
|JEFFERIES
|66,00EUR
|+32,85 %
|28.10.2026
|JPMORGAN
|65,00EUR
|+30,84 %
|28.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|30.10.2026
-1,41 %
+9,57 %
+1,11 %
-6,53 %
+75,05 %
+89,40 %
+59,96 %
+71,46 %
+8.043,33 %
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