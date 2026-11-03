TAG Immobilien Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Julian Stratenschulte - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur TAG Immobilien Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die TAG Immobilien Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die TAG Immobilien Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TAG Immobilien Aktie beträgt 16,20€. Die TAG Immobilien Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +43,30 %.
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Analysten und Kursziele für die TAG Immobilien Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|14,00Euro
|+23,84 %
|-
|JEFFERIES
|13,00EUR
|+14,99 %
|14.10.2026
|BERENBERG
|20,00EUR
|+76,91 %
|16.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|14,00EUR
|+23,84 %
|20.10.2026
|BERENBERG
|20,00EUR
|+76,91 %
|22.10.2026
+0,18 %
-0,62 %
+3,98 %
-18,86 %
-22,28 %
-0,13 %
-55,26 %
-1,90 %
+1.153,60 %
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