ThyssenKrupp Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur ThyssenKrupp Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die ThyssenKrupp Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die ThyssenKrupp Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ThyssenKrupp Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der ThyssenKrupp Aktie beträgt 16,50€. Die ThyssenKrupp Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +34,15 %.