ThyssenKrupp Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Marcel Paschertz - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur ThyssenKrupp Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die ThyssenKrupp Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die ThyssenKrupp Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ThyssenKrupp Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ThyssenKrupp Aktie beträgt 16,50€. Die ThyssenKrupp Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +34,15 %.
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Analysten und Kursziele für die ThyssenKrupp Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|16,00Euro
|+30,08 %
|-
|JPMorgan
|17,00Euro
|+38,21 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00EUR
|+38,21 %
|-
|JEFFERIES
|16,00EUR
|+30,08 %
|06.10.2026
|JPMORGAN
|17,00EUR
|+38,21 %
|14.10.2026
|JEFFERIES
|16,00EUR
|+30,08 %
|25.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.10.2026
-0,98 %
-4,50 %
-4,40 %
+9,92 %
+49,42 %
+163,78 %
+101,15 %
-11,69 %
+72,66 %
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