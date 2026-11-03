TotalEnergies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Romain P19 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur TotalEnergies Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die TotalEnergies Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die TotalEnergies Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die TotalEnergies Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TotalEnergies Aktie beträgt 88,58€. Die TotalEnergies Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,19 %.
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Analysten und Kursziele für die TotalEnergies Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|90,00Euro
|+8,91 %
|-
|UBS
|89,00EUR
|+7,70 %
|05.10.2026
|JEFFERIES
|88,00EUR
|+6,49 %
|15.10.2026
|RBC
|85,00EUR
|+2,86 %
|15.10.2026
|UBS
|89,00EUR
|+7,70 %
|15.10.2026
|JEFFERIES
|90,00EUR
|+8,91 %
|18.10.2026
|JPMORGAN
|85,00EUR
|+2,86 %
|20.10.2026
|UBS
|89,00EUR
|+7,70 %
|20.10.2026
|RBC
|85,00EUR
|+2,86 %
|26.10.2026
|JEFFERIES
|90,00EUR
|+8,91 %
|29.10.2026
|RBC
|90,00EUR
|+8,91 %
|29.10.2026
|UBS
|93,00EUR
|+12,54 %
|29.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|30.10.2026
+1,38 %
+0,48 %
+12,69 %
+12,20 %
+55,23 %
+30,81 %
+92,66 %
+125,58 %
+654,05 %
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