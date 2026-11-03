UmweltBank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur UmweltBank Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die UmweltBank Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die UmweltBank Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der UmweltBank Aktie beträgt 8,00€. Die UmweltBank Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +118,28 %.
Analysten und Kursziele für die UmweltBank Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
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|Analyst
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|Analyst
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|-
|Marcel Goldmann
|-
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|-
|GBC
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|-
|Analyst
|8,00Euro
|+118,28 %
|-
0,00 %
+6,09 %
+10,91 %
-7,58 %
-1,08 %
-49,17 %
-82,40 %
+103,33 %
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