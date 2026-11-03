United Parcel Service Registered (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur United Parcel Service Registered (B) Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die United Parcel Service Registered (B) Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die United Parcel Service Registered (B) Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der United Parcel Service Registered (B) Aktie beträgt 119,33€. Die United Parcel Service Registered (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,77 %.