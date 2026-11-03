United Parcel Service Registered (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
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Aktuelle Analystenmeinungen zur United Parcel Service Registered (B) Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die United Parcel Service Registered (B) Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die United Parcel Service Registered (B) Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der United Parcel Service Registered (B) Aktie beträgt 119,33€. Die United Parcel Service Registered (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,77 %.
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Analysten und Kursziele für die United Parcel Service Registered (B) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|112,00US-Dollar
|+2,09 %
|-
|UBS
|125,00US-Dollar
|+13,94 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|127,00USD
|+15,76 %
|23.10.2026
|JPMORGAN
|112,00USD
|+2,09 %
|27.10.2026
|JPMORGAN
|115,00USD
|+4,82 %
|27.10.2026
|UBS
|125,00USD
|+13,94 %
|27.10.2026
-0,37 %
+8,67 %
+16,69 %
+6,74 %
+15,39 %
-27,36 %
-46,15 %
+0,27 %
+41,99 %
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