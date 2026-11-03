Volvo Registered (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: BGStock72 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Volvo Registered (B) Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Volvo Registered (B) Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Volvo Registered (B) Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Volvo Registered (B) Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Volvo Registered (B) Aktie beträgt 32,24€. Die Volvo Registered (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,74 %.
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Analysten und Kursziele für die Volvo Registered (B) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|336,00SEK
|+9,22 %
|-
|UBS
|398,00SEK
|+29,37 %
|08.10.2026
|RBC
|360,00SEK
|+17,02 %
|09.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|320,00SEK
|+4,02 %
|23.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|320,00SEK
|+4,02 %
|23.10.2026
|RBC
|360,00SEK
|+17,02 %
|23.10.2026
|JEFFERIES
|370,00SEK
|+20,27 %
|23.10.2026
|JPMORGAN
|360,00SEK
|+17,02 %
|23.10.2026
+0,07 %
+0,04 %
+0,29 %
-16,70 %
+16,55 %
+47,07 %
+37,42 %
+197,24 %
+30,76 %
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