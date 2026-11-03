Vossloh Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vossloh Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Vossloh Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Vossloh Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vossloh Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vossloh Aktie beträgt 59,14€. Die Vossloh Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,22 %.
Analysten und Kursziele für die Vossloh Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|50,00Euro
|+0,79 %
|-
|Analyst
|57,00Euro
|+14,90 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|75,00EUR
|+51,18 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|75,00EUR
|+51,18 %
|-
|JEFFERIES
|50,00EUR
|+0,79 %
|15.10.2026
|JEFFERIES
|50,00EUR
|+0,79 %
|22.10.2026
|MPCM
|57,00EUR
|+14,90 %
|23.10.2026
+0,16 %
-0,16 %
-1,94 %
-16,42 %
-37,24 %
+31,18 %
+6,95 %
-9,69 %
+9.071,90 %
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