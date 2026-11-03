AstraZeneca Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Caro | Sorge - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur AstraZeneca Aktie im Überblick.
15 Analysten empfehlen die AstraZeneca Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die AstraZeneca Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AstraZeneca Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AstraZeneca Aktie beträgt 190,59€. Die AstraZeneca Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,99 %.
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Analysten und Kursziele für die AstraZeneca Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|117,00GBP
|-16,15 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|117,00GBP
|-16,15 %
|-
|BERENBERG
|150,00GBP
|+7,50 %
|06.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|198,00GBP
|+41,90 %
|06.10.2026
|JEFFERIES
|175,00GBP
|+25,41 %
|06.10.2026
|RBC
|145,00GBP
|+3,91 %
|14.10.2026
|UBS
|152,00GBP
|+8,93 %
|14.10.2026
|BERENBERG
|150,00GBP
|+7,50 %
|15.10.2026
|JEFFERIES
|175,00GBP
|+25,41 %
|19.10.2026
|JPMORGAN
|160,00GBP
|+14,66 %
|20.10.2026
|JEFFERIES
|175,00GBP
|+25,41 %
|26.10.2026
|JPMORGAN
|160,00GBP
|+14,66 %
|26.10.2026
|JPMORGAN
|160,00GBP
|+14,66 %
|26.10.2026
|RBC
|145,00GBP
|+3,91 %
|26.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|198,00GBP
|+41,90 %
|30.10.2026
|JEFFERIES
|175,00GBP
|+25,41 %
|30.10.2026
|UBS
|152,00GBP
|+8,93 %
|30.10.2026
+0,21 %
+7,48 %
+17,42 %
+11,47 %
+14,53 %
+37,11 %
+51,35 %
+226,91 %
+684,21 %
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