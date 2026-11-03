Roche Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Roche Holding Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Roche Holding Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Roche Holding Aktie beträgt 400,43€. Die Roche Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,94 %.