Roche Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: diy13 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Roche Holding Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Roche Holding Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Roche Holding Aktie beträgt 400,43€. Die Roche Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,94 %.
Analysten und Kursziele für die Roche Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|500,00Euro
|+39,77 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|340,00CHF
|+3,82 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|434,00CHF
|+32,52 %
|05.10.2026
|BERENBERG
|350,00CHF
|+6,87 %
|06.10.2026
|JEFFERIES
|250,00CHF
|-23,66 %
|09.10.2026
|JPMORGAN
|325,00CHF
|-0,76 %
|11.10.2026
|UBS
|376,00CHF
|+14,81 %
|14.10.2026
|RBC
|400,00CHF
|+22,14 %
|18.10.2026
+1,55 %
-5,32 %
-10,44 %
+1,88 %
+11,22 %
+33,84 %
+25,89 %
+58,26 %
+222,65 %
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte