Wacker Chemie Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Wacker Chemie Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu verkaufen. 4 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Wacker Chemie Aktie beträgt 77,88€. Die Wacker Chemie Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,10 %.