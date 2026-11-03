Wacker Chemie Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Andreas Gebert - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Wacker Chemie Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu verkaufen. 4 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Wacker Chemie Aktie beträgt 77,88€. Die Wacker Chemie Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,10 %.
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Analysten und Kursziele für die Wacker Chemie Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|-
|-
|-
|Berenberg Bank
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|100,00Euro
|+19,30 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|75,00EUR
|-10,53 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|84,00EUR
|+0,21 %
|-
|JPMORGAN
|62,00EUR
|-26,04 %
|14.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.10.2026
|JPMORGAN
|62,00EUR
|-26,04 %
|29.10.2026
|JPMORGAN
|62,00EUR
|-26,04 %
|29.10.2026
|BERENBERG
|85,00EUR
|+1,40 %
|29.10.2026
|JEFFERIES
|93,00EUR
|+10,95 %
|29.10.2026
-1,14 %
+1,97 %
-6,29 %
-6,44 %
+21,25 %
-28,29 %
-46,28 %
+2,81 %
-12,89 %
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