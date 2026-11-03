Verbio Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Verbio - Verbio
Aktuelle Analystenmeinungen zur Verbio Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Verbio Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Verbio Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Verbio Aktie beträgt 41,00€. Die Verbio Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +50,79 %.
Analysten und Kursziele für die Verbio Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
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|Analyst
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|Analyst
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|Analyst
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|Analyst
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|Analyst
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|Analyst
|42,00Euro
|+54,47 %
|-
|Deutsche Bank
|40,00Euro
|+47,11 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|40,00EUR
|+47,11 %
|-
|JEFFERIES
|42,00EUR
|+54,47 %
|15.10.2026
+1,18 %
-5,96 %
+2,54 %
-3,45 %
+81,25 %
-15,43 %
-61,32 %
+319,04 %
+61,53 %
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