Verbio Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Verbio Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die Verbio Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Verbio Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Verbio Aktie beträgt 41,00€. Die Verbio Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +50,79 %.