Symrise Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Symrise
Aktuelle Analystenmeinungen zur Symrise Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Symrise Aktie beträgt 100,70€. Die Symrise Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,11 %.
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Analysten und Kursziele für die Symrise Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|103,00EUR
|+8,54 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|99,00EUR
|+4,32 %
|01.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|99,00EUR
|+4,32 %
|07.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|99,00EUR
|+4,32 %
|13.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|99,00EUR
|+4,32 %
|19.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|28.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|99,00EUR
|+4,32 %
|28.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|99,00EUR
|+4,32 %
|28.10.2026
|JEFFERIES
|110,00EUR
|+15,91 %
|28.10.2026
|JPMORGAN
|100,00EUR
|+5,37 %
|28.10.2026
|JPMORGAN
|100,00EUR
|+5,37 %
|29.10.2026
-0,78 %
-6,11 %
+2,81 %
+5,30 %
+29,21 %
-3,24 %
-23,70 %
+53,67 %
+458,69 %
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