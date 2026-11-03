Ryanair Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Thomas Banneyer - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Ryanair Holdings Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Ryanair Holdings Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Ryanair Holdings Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Ryanair Holdings Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ryanair Holdings Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Ryanair Holdings Aktie beträgt 27,80€. Die Ryanair Holdings Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,00 %.
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Analysten und Kursziele für die Ryanair Holdings Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERNSTEIN RESEARCH
|30,00EUR
|+26,26 %
|05.10.2026
|JPMORGAN
|29,00EUR
|+22,05 %
|13.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|26,00EUR
|+9,43 %
|19.10.2026
|JPMORGAN
|29,00EUR
|+22,05 %
|19.10.2026
|ODDO BHF
|25,00EUR
|+5,22 %
|27.10.2026
+0,34 %
+3,43 %
+0,63 %
-4,49 %
-10,05 %
+59,75 %
+37,63 %
+83,37 %
+376,49 %
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