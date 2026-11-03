2G ENERGY Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
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Aktuelle Analystenmeinungen zur 2G ENERGY Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die 2G ENERGY Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die 2G ENERGY Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der 2G ENERGY Aktie beträgt 83,00€. Die 2G ENERGY Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +79,58 %.
Analysten und Kursziele für die 2G ENERGY Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
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|Analyst
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|Analyst
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|Holger Steffen
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|Analyst
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|Analyst
|83,00Euro
|+79,58 %
|-
+1,78 %
-0,73 %
-26,12 %
-20,59 %
+57,47 %
+105,07 %
+48,84 %
+990,46 %
+2.023,81 %
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