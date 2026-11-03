2G ENERGY Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur 2G ENERGY Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die 2G ENERGY Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die 2G ENERGY Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der 2G ENERGY Aktie beträgt 83,00€. Die 2G ENERGY Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +79,58 %.