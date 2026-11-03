Iberdrola Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Iberdrola Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Iberdrola Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die Iberdrola Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Iberdrola Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Iberdrola Aktie beträgt 21,43€. Die Iberdrola Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,04 %.
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Analysten und Kursziele für die Iberdrola Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|20,00Euro
|-9,50 %
|-
|DZ Bank
|22,00Euro
|-0,45 %
|-
|Goldman Sachs
|25,00Euro
|+13,12 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|22,00EUR
|-0,45 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|22,00EUR
|-0,45 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|25,00EUR
|+13,12 %
|01.10.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|09.10.2026
|JEFFERIES
|20,00EUR
|-9,50 %
|13.10.2026
|JPMORGAN
|18,00EUR
|-18,55 %
|14.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|21.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|20,00EUR
|-9,50 %
|21.10.2026
|RBC
|20,00EUR
|-9,50 %
|21.10.2026
|JEFFERIES
|20,00EUR
|-9,50 %
|21.10.2026
|JPMORGAN
|18,00EUR
|-18,55 %
|21.10.2026
|UBS
|24,00EUR
|+8,60 %
|22.10.2026
|UBS
|24,00EUR
|+8,60 %
|26.10.2026
+0,41 %
+0,36 %
+6,01 %
+6,82 %
+24,99 %
+105,45 %
+116,35 %
+353,90 %
+1.423,68 %
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